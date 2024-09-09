Врач рассказал про главную опасность любой травмы головы

При любом ударе по голове нужно обратиться к врачу и сделать КТ, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин. Он пояснил, что травма головы может проявляться как потерей сознания, болью, головокружением и рвотой, так и полным отсутствием каких-либо симптомов. Последнее вовсе не означает, что внутри черепа не происходят изменения, не возникло кровотечение или не изменилось положение структур головного мозга.

Травмы головы можно разделить на открытые и закрытые. Открытые — это все те, которые сопровождаются повреждением кожных покровов. В этой ситуации, безусловно, немедленно требуется обратиться к врачу, — сказал он.

При закрытой черепно-мозговой травме считается, что первыми симптомами внутренних повреждений могут быть головокружения, тошнота и рвота. В этих ситуациях также необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью, без исключений, подчеркнул медик.

Напомню, что изменения могут протекать незаметно и даже спустя несколько дней привести к ухудшению состояния пациента и даже к гибели, — предупредил врач.

Ранее травматолог-ортопед Геворг Гулулян отметил, что сотрясение мозга может привести к хронической усталости и забывчивости. По его словам, чтобы избежать неприятных последствий, следует своевременно обратиться к врачу. Если этого не сделать, то может появиться снижение работоспособности, возможно нарушение проводимости нервных импульсов в мозге, что является причиной головных болей, скачков артериального давления, бессонницы и быстрой утомляемости.