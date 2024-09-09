В России распространилась тяжелая форма клещевого энцефалита

Эндемичный для Дальнего Востока и Сибири клещевой энцефалит начинает распространяться на запад России и даже в страны Западной Европы. Об этом сообщил иммунолог Михаил Болков в интервью газете "Известия".

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По его словам, причиной распространения болезни являются изменения климата, вырубка лесов и активизация туризма в северных и южных регионах. Например, ранее вирус клещевого энцефалита не встречался в горах Алтая, но теперь он там присутствует.

Также вирус проник в Монголию, Карелию, республику Коми и даже в страны Европы, включая Англию. Количество случаев заболевания увеличивается, в том числе и в Московской области.

Специалист отметил, что теоретически переносчика инфекции можно встретить даже в Александровском саду рядом с Красной площадью.

Эпидемиолог Людмила Карань уточняла, что использования репеллентов может быть недостаточно для защиты от клещей. Она советует обработать одежду акарицидным или репеллентно-акарицидным средством. По ее словам, концентрация отпугивающего клещей вещества в таких средствах гораздо выше, однако при правильном применении они не нанесут вреда человеку. Специалист добавила, что существует также специально разработанная одежда, в которой есть особые тканевые вставки для отпугивания паукообразных.