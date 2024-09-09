Вирусолог оценил вероятность распространения вируса Усуту в России

Африканский вирус Усуту не несет в себе серьезной опасности как для России, так и для любой страны, поскольку он сложно передается и только при наличии особых условий при контакте с комарами и животными, рассказал NEWS.ru профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он подчеркнул, что вируса нет в центральной части России, а специалисты держат ситуацию на полном контроле, поэтому беспокоиться не о чем.

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«Он слишком сложно передается и характерен для мест, где соблюдены следующие условия: должны быть большие популяции комаров определенного вида и животные, в которых накапливается данный вирус. Все это надо перенести комарам: сначала они должны будут питаться от животных, потом от людей — это сложная цепочка, даже грипп намного проще», — пояснил Аграновский.

По словам профессора, у Усуту крайне низкие шансы стать причиной глобальной эпидемии в любой точке мира. В завершение он отметил, что на данный момент ситуация не тревожная, граждан при необходимости предупредят, если что-то будет не так.

Ранее заслуженный врач России Ольга Шарапова предупредила, что вирус Усуту может привести к серьезным осложнениям, вплоть до инвалидности. Она добавила, что есть также вероятность развития энцефалита и менингита.