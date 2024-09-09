Перелетные птицы могут принести в Россию опасный вирус Усуту

Опасный вирус Усуту, который возник в Южной Африке, могут принести в Россию перелетные птицы. Эту инфекцию разносят около 60 видов птиц и обычные комары.

«Еще потенциальный кандидат, который может к нам прийти с юга, — это вирус Усуту. Он также родственник вирусов Западного Нила и энцефалита и переносится около 60 видами перелетных птиц и самыми обычными для нашей страны комарами вида Culex pipiens. Он родом из Южной Африки, но в последние годы его следы часто обнаруживают в европейских странах. В том числе в Германии, Хорватии и Польше», — рассказал иммунолог, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

По словам специалиста, есть также случаи заражения людей в Европе. Например, в 2018 и 2022 годах регистрировалось несколько происшествий в Италии, пишут "Известия".

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