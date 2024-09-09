Терапевт: подавившегося человека ни в коем случае нельзя бить по спине

Подавившегося человека ни в коем случае нельзя бить по спине, поскольку этот метод помощи не только малоэффективен, но и опасен, сообщила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. По ее словам, в этом случае предмет, застрявший в дыхательных путях, может уйти еще глубже.

Когда человек подавился, первая реакция окружающих — помочь ему как можно скорее, и часто используется метод удара по спине. Однако не все знают, что сильное похлопывание по спине может быть не только малоэффективным, но и опасным, — рассказала терапевт.

Тен пояснила, что человек давится, когда пища или другой предмет застревает в его дыхательных путях и блокирует нормальный доступ воздуха в легкие. Часто он может просто закашляться, чтобы избавиться от инородного предмета, но в тяжелых случаях ему может потребоваться посторонняя помощь.

Когда человек подавился, сильный удар по спине может привести к тому, что предмет, застрявший в дыхательных путях, уйдет еще глубже. Это значительно усложнит ситуацию и может полностью перекрыть доступ воздуха, что вызывает риск удушья, — отметила она.

По ее словам, удары по спине также могут привести к повреждениям мягких тканей, ребер или даже внутренних органов. Она отметила, что вероятность таких травм у детей, чьи кости и ткани еще не сформированы, гораздо выше.

Удары по спине часто применяются неквалифицированно, без учета силы и техники. Это может привести к травмам и ухудшению состояния подавившегося, — заключила терапевт.

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова ранее посоветовала людям с заболеваниями желудочно-кишечного трактата в стадии обострения и пациентам с подагрой воздержаться от употребления томатов. Дело в том, что этот продукт задерживает выведение мочевой кислоты, объяснила она.