Доктор объяснил, как распознать деменцию

Одним из основных признаков развивающейся деменции является повторяющееся поведение, вызванное плохой кратковременной памятью на события, произошедшие недавно, сообщает The Sun. По словам доктора, доцента кафедры лечения деменции в Бирмингемском городском университете Кэтрин Дженкинс, симптомом заболевания может быть покупка в магазине товаров, которые еще не закончились или были куплены недавно.

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«Это могут быть простые вещи, такие как чистка зубов, или вытирание пыли, или такие вещи, как поход в магазин и мысль: "О, мне нужно купить банку лосося", — а когда они возвращаются домой, то обнаруживают, что шкаф уже полон банок с лососем», — рассказала она.

Люди с деменцией, продолжила Дженкинс, могут кормить собаку несколько раз в день, теряя счет. Кроме того, они нередко чувствуют себя подавленными или вялыми, а также тревожными. Специалист отметила, что люди с такой болезнью могут позвонить родственнику, забыв, что они звонили ему всего полчаса назад.

Ранее главный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала, что начинать профилактику деменции нужно не позже 40 лет. По ее словам, к этому возрасту начинают копиться проблемы со здоровьем.