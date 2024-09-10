Молодой мужчина почти лишился возможности ходить из-за гниющих ног

Роберту Лилли было всего 37 лет, когда у него обнаружили редкую болезнь, из-за которой его ноги гниют уже 12 лет. О том, как недуг почти лишил его возможности ходить, мужчина рассказал изданию The Sun.

© Lenta.ru

Лилли признался, что в молодом возрасте заболел гангренозной пиодермией, из-за которой уже много лет постоянно испытывает невыносимую боль. Болезнь буквально пожирает его плоть, оставляя на ногах большие открытые язвы. Из-за этого мужчина с трудом передвигается даже с использованием трости.

«Кожа на ногах краснеет, ужасно тянет, выглядит, как куски сырого мяса, — рассказал он. — Иногда боль невыносима, будто кто-то вонзает в ноги раскаленную кочергу и шевелит ею. Даже морфин не облегчает мое состояние».

Дважды в неделю Лилли посещает врача, который делает ему профессиональные перевязки. Также он должен носить компрессионное белье, чтобы голени не раздувались. Пациент признался, что не имеет понятия о причине начала заболевания. Однако он добавил, что любой порез или ссадина в детстве заживали у него неделями.

Ранее стала известна история 49-летней Пиппы Шарп, которая долгое время боролась с непроходящей молочницей. Позже стало известно, что инфекция была симптомом рака.