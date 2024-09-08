Названа частая ошибка людей с сердечной недостаточностью

Несколько десятилетий назад считалось, что пациентам с сердечной недостаточностью нужно максимально ограничить физическую активность. Новые исследования показали, что на самом деле большинство из них могут получить пользу от регулярных тренировок. Несмотря на это, среди пациентов с сердечной недостаточностью распространен страх движения, сообщают авторы публикации в журнале PLOS One.

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При сердечной недостаточности ухудшается способность сердца перекачивать кровь по организму. В новом исследовании ученые обследовали 185 пациентов с этим состоянием из различных клиник в Германии. У многих был страх физической активности, в том числе у пациентов, которые не были склонны к беспокойству.

«Когда люди с сердечной недостаточностью идут на прогулку или поднимаются по лестнице и понимают, что они задыхаются, у них часто возникает ощущение, что их сердце не может справиться. Но даже здоровые люди могут задыхаться при подъеме по лестнице. Важно объяснить пациентам, что не все симптомы утомления связаны с болезнями сердца», — отметили ученые.

Теперь ученые попытаются найти способы избавить пациентов с сердечной недостаточностью от страха движения. Сейчас внедрение физической активности в повседневную жизнь не входит в стандартную практику лечения. Изменение этого может улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность у пациентов с сердечной недостаточностью.

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