Названы шесть признаков редкого синдрома «взрывающейся головы»

Пробуждение от громкого звука в голове может являться одним из шести признаков редкого и мало изученного расстройства, которое получило название синдром «взрывающейся головы», пишет The Sun. Расстройство относится к семейству нарушений сна, известных как парасомнии, и имеет сходства с сонным параличом. Доктор Дэн Денис из Йоркского университета уточнил, что источником синдрома могут быть тревожные состояния и стресс.

Плохое качество сна в целом, возможно, усугубляемое такими факторами, как стресс и тревога, является фактором риска необычных переживаний во сне, — писал Денис по итогам исследования.

Он пришел к выводу, что по меньшей мере 11% здоровых людей сталкиваются с синдромом «взрывающейся головы». Распознать это заболевание можно по шести признакам.

Первый — это громкий звук в голове, когда человек погружается в сон. Это может быть звук взрыва, закрывающейся двери или даже крик.

Второй признак заключается в ощущении взрыва внутри головы. Хотя явление крайне редко сопровождается физической болью, оно, по словам Дениса, может приводить к дистрессу и ухудшению состояния человека.

Галлюцинации также могут указывать на синдром «взрывающейся головы». О таковых рассказывал каждый третий участник исследования, проведенного экспертом.

Часть опрошенных также рассказывала об ощущении жара и учащенном сердцебиении в момент проявления синдрома. Автор исследованиям при этом отмечает естественность такой реакции организма на резкое пробуждение от громкого звука, пусть и нереального.

Шестой признак — мышечные сокращения. Исследование показало, что 68% людей с синдромом «взрывающейся головы» сталкиваются с таким явлением.

Ранее доктор Майкл Бреус рассказывал, что регулярные физические упражнения в течение часа могут поспособствовать улучшению сна. Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от алкоголя и сделать перед сном что-то приятное, отбросив тем самым негативные мысли.