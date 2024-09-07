Почему невозможно создать долгосрочную вакцину от гриппа

Вакцину, которая могла бы иметь долгосрочный эффект при борьбе с гриппом, создать невозможно, так как вирусные заболевания имеют много разных возбудителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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По ее словам, стойких вакцин от респираторных вирусных заболеваний пока не существует.

«Это связано с большой вариабельностью возбудителей: они все время меняются и быстро подстраиваются под среду обитания», — объяснила иммунолог.

Логина пояснила также, что вирусы очень жизнеспособны, поэтому пока не удается создать вакцину, которая могла бы обеспечить иммунитет надолго или на всю жизнь, как, например, от кори, скарлатины и других инфекций.

«Теоретически ее невозможно создать, потому что каждый раз это будет немного другой возбудитель», — добавила врач.

С 5 сентября москвичи могут бесплатно вакцинироваться от гриппа. Для этого понадобятся паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Где можно пройти процедуру и почему важно сделать это в ближайшее время, выясняла «Вечерняя Москва».