Обычный поцелуй в щеку привел к неизлечимой инфекции у ребенка

Простой поцелуй в щеку обернулся кошмаром для отца из Испании, у 9-летней дочери которого развилась кожная инфекция.

© Ferra.ru

Изначально ее ошибочно диагностировали как импетиго, распространенную бактериальную инфекцию кожи, но, несмотря на лечение, поражение продолжало ухудшаться. Через неделю специалисты обнаружили истинную причину: вирус герпеса HSV-1.

Простудная болячка отца передала высококонтагиозный HSV-1 его дочери. Хотя HSV-1 обычно вызывает простудные язвы вокруг рта, иногда он может распространяться и на другие участки кожи. Лекарства от этого вируса, который остается в организме на всю жизнь, не существует, хотя противовирусные препараты могут помочь справиться со вспышками.

Врачи предупреждают родителей, чтобы они не целовали детей во время вспышек простуды, поскольку вирус легко распространяется при прямом контакте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.