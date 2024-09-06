Минздрав может потребовать доказывать эффективность БАДов

Планы Минздрава по ужесточению регулирования биологических активных пищевых добавок описывают «Известия». По данным издания, требования могут войти в поправки ко второму чтению правительственного законопроекта о регулировании рынка БАД.

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Первоначальная редакция документа предполагает, что в России появится перечень разрешенных добавок, которые врачи смогут выписывать по неким методическим рекомендациям. Минздрав предлагает дополнительно определить требования по эффективности БАД, а оценку исследований об их влиянии на организм должны будут взять на себя экспертные организации. Мнение об инициативе озвучивает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина:

Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук «Все бесконтрольное может вредить здоровью. Почему? Потому что производителю выгоднее выпускать на рынок любые изделия, это касается не только БАДов, которые имеют низкую себестоимость и высокую продажу. Конечно, контроль за вот такими изделиями необходим, потому что в самом названии мы слышим: биологически активная пищевая добавка, то есть любой, конечно, продукт питания, он тоже активный сам по себе, и мы прекрасно знаем: мы можем выпить несколько чашек чая или кофе. Это как бы пищевой продукт, а здесь это концентрат, по сути. Поэтому, конечно, можно получить в лучшем случае просто нулевой эффект, а в худшем случае побочный эффект».

БАД — крайне широкое понятие, которое включает массу биологически активных веществ: от витаминов и минералов до отвара зверобоя или маточного молочка. В отличие от лекарственных средств пищевые добавки не направлены на лечение конкретных заболеваний и не содержат предназначенных для этого действующих веществ, а значит, не могут иметь доказанной эффективности. Большинство биологически активных веществ организм получает из пищи, а добавки могут просто служить их дополнительным источником. Область регулирования БАД можно разделить на две составляющих: безопасность и маркетинг. При регистрации пищевых добавок в России требуется пройти санитарную проверку Роспотребнадзора, то есть любая законно реализуемая продукция уже сегодня должна быть безопасна. Аргумент про избыточные дозы сложно назвать состоятельным, поскольку смертельная концентрация есть даже у сахара. Другое дело — реклама БАД, которая во многих случаях описывает добавку как панацею. Для примера, сайт одного из московских магазинов БАД на голубом глазу обещает, что пресловутая струя бобра, то есть выделения из прианальных желез животного, не только исцеляет молочницу у женщин и импотенцию у мужчин, но и «может лечить серьезные раны, вплоть до смертельных».

Понятно, что подобные эксцессы требуют регулирования — а ну как раненый пойдет за бобровой струей вместо похода в травмпункт, —- но вопрос здесь скорее не в эффективности БАД, а в несоответствии безвредного и с доказательной точки зрения бесполезного вещества обещаниям производителя. Массу вопросов новые инициативы вызывают у владельца производства пищевой и диетической продукции Эдуарда:

«Работающие, неработающие — это, опять же, которые действительно применяются для чего-то конкретного, которое помогает от каких-то там болячек человека, — это же надо проверять. А кто будет эти клинические испытания проводить? Так это уже лексредства. Кто за них платить будет? Что будут брать за основу? Работающие, неработающие — что это такое? Что это за термин, что он обозначает? Какие критерии проверки будут и какую функцию при этом будут возлагать на БАДы? Функцию лексредств? БАДы как функциональное питание? Что от них хотят нового? Самое главное — работать — это значит, что они должны делать? БАД — это не лексредство. Это как питание. А функциональное, не функциональное — опять же, назад возвращаемся».

Учитывая, что проблема БАД во многом состоит в ложной рекламе безопасных товаров, альтернативой доказательной проверке эффективности, которую со ссылкой на Минздрав описывают «Известия», может быть контроль за маркетингом пищевых добавок. Например, так проблему решили в США. Американским продавцам БАД запрещено объявлять свою продукцию лекарством от какой-то болезни или средством ее профилактики, а на упаковке должна быть размещена надпись о том, что любая заявленная производителем польза не подтверждена исследованиями или самим регулятором.