Терапевт рассказал, как нужно готовиться к сдаче анализов крови
Кровь на анализ берут строго натощак, по возможности, это рекомендуется делать утром: в период с 8 до 11 часов. О чём ещё следует знать, прежде чем отправиться в поликлинику, «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.
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За 6-8 часов до процедуры не следует есть и пить. При необходимости доктор может порекомендовать даже не чистить с утра зубы. Кровь на глюкозу берут как из вены, так и из пальца.
Общий анализ крови (ОАК)
Стоит сдавать утром. Желательно, чтобы прошло 8-12 часов ночного периода голодания. Кровь также можно сдать или из пальца, или вены.
«Во втором случае результат будет более информативен», — предупредила доктор.
Биохимический анализ, гормоны, ВИЧ, гепатиты
Забор крови осуществляется из вены. За 24 часа нельзя употреблять алкоголь, жирную пищу, нежелательно курить сигареты. На результаты анализов влияют физиопроцедуры и физические нагрузки.
«Исказить показатели могут и гормональные контрацептивы», — обратила внимание врач.
Пациентам, переболевшим вирусными инфекциями, рекомендовано сдавать кровь не раньше чем через месяц после выздоровления.
Доктор рассказал, какой анализ поможет выявить рак кишечника на ранней стадии.