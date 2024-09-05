Терапевт рассказал, как нужно готовиться к сдаче анализов крови

Кровь на анализ берут строго натощак, по возможности, это рекомендуется делать утром: в период с 8 до 11 часов. О чём ещё следует знать, прежде чем отправиться в поликлинику, «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

Сахар

За 6-8 часов до процедуры не следует есть и пить. При необходимости доктор может порекомендовать даже не чистить с утра зубы. Кровь на глюкозу берут как из вены, так и из пальца.

Общий анализ крови (ОАК)

Стоит сдавать утром. Желательно, чтобы прошло 8-12 часов ночного периода голодания. Кровь также можно сдать или из пальца, или вены.

«Во втором случае результат будет более информативен», — предупредила доктор.

Биохимический анализ, гормоны, ВИЧ, гепатиты

Забор крови осуществляется из вены. За 24 часа нельзя употреблять алкоголь, жирную пищу, нежелательно курить сигареты. На результаты анализов влияют физиопроцедуры и физические нагрузки.

«Исказить показатели могут и гормональные контрацептивы», — обратила внимание врач.

Пациентам, переболевшим вирусными инфекциями, рекомендовано сдавать кровь не раньше чем через месяц после выздоровления.

Доктор рассказал, какой анализ поможет выявить рак кишечника на ранней стадии.