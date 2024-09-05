Врач предупреждает: баклажаны могут вызвать сильное отравление

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о потенциальной опасности употребления баклажанов. Эксперт отметил, что баклажаны могут содержать вещество соланин, которое в больших дозах способно вызывать отравление и раздражение желудочно-кишечного тракта. Симптомы включают жжение в животе, тошноту и рвоту.

© runews24.ru

Особенно много соланина содержится в кожуре овоща, предупредил Гинзбург. Чтобы снизить риск отравления, он рекомендует обливать молодые баклажаны кипятком перед приготовлением. В случае, если баклажан долго хранился, стоит удалить кожуру и семена, чтобы минимизировать концентрацию вредных веществ.

Специалист подчеркнул, что при правильной обработке этот продукт безопасен и полезен для здоровья.

Соланин — это токсичное вещество, которое содержится в растениях семейства паслёновых, таких как картофель, баклажаны и томаты. В малых дозах он не опасен, но при высоком уровне может отрицательно сказываться на работе желудка.

Одним из основных его эффектов является раздражение слизистой оболочки желудка, что может вызвать жжение и боль в этой области. Соланин также способен провоцировать тошноту и рвоту, так как раздражает нервные окончания в стенках желудка, что является естественной реакцией организма на токсин. Кроме того, это вещество может замедлять процесс пищеварения, ухудшая моторику желудка, что вызывает ощущение тяжести и вздутие.

Ранее сообщалось о семечках, которые снижают холестерин. Также диетолог назвал завтрак, который придает бодрости с утра.