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Когда всё резко раздражает: эндокринолог объяснил, с чем связаны перепады настроения

Бытует мнение, что резкие перепады настроений случаются из-за проблем с щитовидкой. Так ли это, «Клопс» рассказала врач-эндокринолог Татьяна Юспина.

Эндокринолог: перепады настроений случаются из-за проблем с щитовидкой
© РИА Новости

Ответ — да, эмоциональная нестабильность, конечно, может быть симптомом заболевания щитовидной железы, сразу отметила специалист.

«Скачки настроения являются признаком тиреотоксикоза, когда железа вырабатывает избыточное количество гормонов», — уточнила эндокринолог.

Для людей с таким диагнозом характерны вспышки раздражительности, суетливость, рассеянность и плаксивость.

«Пациенты отмечают у себя резкий переход от положительных эмоций до отрицательных. Смена настроения происходит без видимых на то причин», — добавила доктор.

Тиреотоксикоз, как правило, проявляется и другими симптомами:

  • учащённое сердцебиение,
  • повышенная потливость,
  • нервозность,
  • бессонница,
  • чувство тревоги.

Заболевание диагностируют по уровню гормонов щитовидной железы в крови. Для этого необходимо сдать определённый перечень анализов, который назначит доктор.

«Посмотрев их результаты, эндокринолог легко вам скажет, связаны ли такие скачки настроения с проблемами щитовидки или же причина кроется в чём-то другом», — заключила врач Татьяна Юспина.
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