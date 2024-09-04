Эндокринолог: перепады настроений случаются из-за проблем с щитовидкой

Бытует мнение, что резкие перепады настроений случаются из-за проблем с щитовидкой. Так ли это, «Клопс» рассказала врач-эндокринолог Татьяна Юспина.

Ответ — да, эмоциональная нестабильность, конечно, может быть симптомом заболевания щитовидной железы, сразу отметила специалист.

«Скачки настроения являются признаком тиреотоксикоза, когда железа вырабатывает избыточное количество гормонов», — уточнила эндокринолог.

Для людей с таким диагнозом характерны вспышки раздражительности, суетливость, рассеянность и плаксивость.

«Пациенты отмечают у себя резкий переход от положительных эмоций до отрицательных. Смена настроения происходит без видимых на то причин», — добавила доктор.

Тиреотоксикоз, как правило, проявляется и другими симптомами:

учащённое сердцебиение,

повышенная потливость,

нервозность,

бессонница,

чувство тревоги.

Заболевание диагностируют по уровню гормонов щитовидной железы в крови. Для этого необходимо сдать определённый перечень анализов, который назначит доктор.