Кратковременный сон представляет серьезную опасность для организма, поскольку не позволяет мозгу полностью восстановиться. Такую точку зрения выразил врач-невролог Павел Хорошев, комментируя случай японца Дайсуке Хоре, который утверждает, что спит всего 30 минут в сутки на протяжении трех лет.

«Нет, такое практиковать нельзя. Я думаю, что этот японец вводит нас всех в заблуждение. Потому что этого периода однозначно недостаточно для того, чтобы минимальные гигиенические процедуры мозг выполнял», – заявил доктор.

По словам доктора, во время сна мозг выполняет важные функции, такие как проверка силы электрических синапсов, которые отвечают за различные когнитивные процессы, включая логику, память и восприятие. Эти синапсы имеют разную силу в зависимости от частоты их использования. Во сне мозг занимается «проверкой» этих синапсов, отключая те, которые сформированы случайным образом.

Павел Хорошев подчеркнул, что за полчаса сна мозг может только начать этот процесс, но не успевает завершить его из-за раннего пробуждения. В противном случае человек столкнется с серьезными когнитивными нарушениями, так как нейроны будут умирать, а новые не смогут адекватно восполнить их функции. Таким образом, 30 минут сна в день эквивалентны фактически полному отсутствию сна, что недопустимо для нормальной работы мозга, передает Инфо24.

Ранее недавние исследования подтвердили, что качество сна имеет решающее значение для общего здоровья. По мнению экспертов, недостаток сна может привести к развитию различных заболеваний.