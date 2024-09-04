Названы первые сигналы возможного рака кишечника

Многие люди время от времени испытывают проблемы с пищеварением и боли в животе, однако причин для паники нет, если причиной таких эпизодов является переедание, неправильное питание и другие причины, которые человек может определить сам, написала в Telegram-канале онколог и проктолог Елена Смирнова. По ее словам, действительно настораживающими являются регулярная боль в животе, изжога, тошнота и рвота. Все это может говорить о серьезных проблемах, вплоть до рака кишечника.

Безусловно, у каждого хоть раз болел живот, возникали вздутие, изжога, диарея или запор. Если эти эпизоды бывают редко и вы можете объяснить причину их появления, то, скорее всего, паниковать не нужно, — говорится в сообщении.

Потенциальными симптомами проблем с кишечником также являются выраженное вздутие и тяжесть в животе, продолжила Смирнова. Кроме того, к ним относятся длительное расстройство стула, в особенности с примесью крови. Также не стоит игнорировать отсутствие аппетита, потерю веса без ограничений в питании и повышение температуры.

Все это требует показаться врачу как можно скорее. Особенно если есть отягощенная наследственность по злокачественным заболеваниям желудка и кишечника, — предупредила проктолог.

Ранее Смирнова обратилась к любителям бекона, колбасы и сосисок. По ее словам, такая пища повышает риск развития онкологического заболевания. Врач также посоветовала ограничить потребление баранины и говядины.