Названы главные признаки надвигающегося диабета

Эндокринолог Химкинской клинической больницы Лариса Щербакова в беседе с NEWS.ru назвала основные симптомы преддиабета. По ее словам, это усиление жажды, частые позывы к мочеиспусканию, резкое снижение веса, судороги по ночам, бессонница, приливы жара, мигрень, зуд кожи.

Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Для предотвращения развития диабета надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризации, в рамках которой проводится анализ содержания сахара крови натощак, — подчеркнула эксперт.

Перед сдачей анализа крови на сахар допустимо пить только воду, предупредила ранее врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что любая еда, сахар, газировки, алкоголь и курение повышают показатель глюкозы, а физическая активность, наоборот, снижает. В связи с этим она посоветовала накануне сдачи анализа питаться овощами, крупами и отварным диетическим мясом.

Врач-эндокринолог Лариса Щербакова рассказывала, что кровь на сахар необходимо сдавать минимум раз в год. Специалист подчеркнула, что анализ является основным тестом, позволяющим определить концентрацию глюкозы в крови.