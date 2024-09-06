Названы основные причины детского ожирения

Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала о причинах ожирения у детей и как с ним бороться.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, отметила, что существует множество форм детского ожирения, но самая распространённая – идиопатическая форма.

По словам специалиста, к её развитию могут привести неправильное питание с большим потреблением высокоуглеводной пищи с содержанием жира и сахара и низким процентом свежих овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, привести к ожирению у ребёнка, добавила она, может малоподвижный образ жизни и генетическая предрасположенность.

«Если родственники страдают избыточной массой тела, то это увеличивает риск развития недуга и у детей, – предупредила она. – Однако в ситуации с идиопатическим ожирением причина, скорее, кроется в пищевых привычках семьи».

Также вызвать ожирения у детей, отметила Стасюк, могут и психологические факторы, такие, например, как стресс, депрессия и эмоциональное переедание. Очень важно не упускать и эндокринные заболевания, так как нарушения работы щитовидной железы, инсулинорезистентность и другие гормональные дисбалансы могут привести к набору веса в детском возрасте.

«Чтобы диагностировать ожирение у ребенка и определить его причины, необходимо обратиться к педиатру. Самостоятельное же лечение – очень опасно для растущего организма», – резюмировала нутрициолог.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», Росстат в результате проведенного исследования выяснил, что доля россиян, имеющих проблемы с избыточным весом, растет пятый год подряд и превысила уже 62%.