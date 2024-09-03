«Поезда здоровья» посетят 80 нижегородских населенных пунктов

80 населенных пунктов в 20 муниципалитетах Нижегородской области посетят «Поезда здоровья» в сентябре. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н. А. Семашко, где идет формирование мобильных диагностических бригад.

На текущей неделе медицинские работники уже начали свою деятельность в Большеболдинском, Вознесенском и Уренском районах, а также в городских округах Первомайск и Чкаловск.

С 9 по 13 сентября мобильные клиники направятся в Варнавино, Володарск, Сеченово и Починки, а также в город Выкса. С 16 по 19 сентября они будут работать в Ветлуге, Лукоянове, Пильне и городах Дзержинск и Навашино. С 23 по 27 сентября планируется визит в Богородский, Павловский, Сергачский, Краснобаковский и Шатковский округа.

Напомним, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» для «Поездов здоровья» были приобретены диагностические модули. С их помощью можно провести такие исследования, как флюорография, маммография, электрокардиография, а также УЗИ и анализ биологических образцов.

Кроме того, мобильные комплексы предлагают консультации узких специалистов, включая кардиологов, неврологов, офтальмологов, эндокринологов и других врачей.

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина и охватывает девять федеральных направлений, включая развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, улучшение детского здравоохранения и модернизацию здравоохранения в целом.

Ранее сообщалось, что новый УЗИ-аппарат появился в Киселихинском госпитале на Бору.