Терапевт объяснила, кому опасно есть жареную курицу

Терапевт Чернышова назвала болезни, при которых опасно есть жареную курицу
6 июля отмечается Национальный день жареной курицы. Это блюдо любят все — от детей до взрослых в любой точке мира. Однако такая пища не очень полезна, а для кого-то и вовсе опасна. Насколько вредна жареная курица для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.
По ее словам, в курице самой по себе нет ничего вредного. Это хорошее мясо и источник белка. Вред появляется только от способа ее приготовления, который выбирает человек.
— Жареная курица — самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше, — предупредила Чернышова.
У курицы есть разные по жирности места, продолжила специалист.
— Без учета кожи окорочка и ножки жирнее, чем грудка. Крылышки, из-за того что в этой части только кожа и подкожный жир, тоже очень жирные. Если человек нуждается в ограничении жиров и хочет питаться менее калорийно, лучше их не есть, — пояснила врач.
Терапевт подчеркнула, что есть жареную курицу не следует при:
- панкреатитах;
- проблемах с желчным пузырем;
- гастритах.
Таким людям врач порекомендовала отдать предпочтение протертым блюдам из куриного мяса — котлеткам или тефтелям.
Терапевт также назвала не менее вкусную, но более полезную альтернативу жареной курице.
— Курица-гриль — компромиссный вариант приготовления птицы, потому что в этом случае она жарится без добавления жира. А во время термической обработки лишний подкожный жир вытапливается, — добавила Чернышова.
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