Терапевт объяснила, кому опасно есть жареную курицу

6 июля отмечается Национальный день жареной курицы. Это блюдо любят все — от детей до взрослых в любой точке мира. Однако такая пища не очень полезна, а для кого-то и вовсе опасна. Насколько вредна жареная курица для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.

По ее словам, в курице самой по себе нет ничего вредного. Это хорошее мясо и источник белка. Вред появляется только от способа ее приготовления, который выбирает человек.

— Жареная курица — самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше, — предупредила Чернышова.

У курицы есть разные по жирности места, продолжила специалист.

— Без учета кожи окорочка и ножки жирнее, чем грудка. Крылышки, из-за того что в этой части только кожа и подкожный жир, тоже очень жирные. Если человек нуждается в ограничении жиров и хочет питаться менее калорийно, лучше их не есть, — пояснила врач.

Терапевт подчеркнула, что есть жареную курицу не следует при:

панкреатитах;

проблемах с желчным пузырем;

гастритах.

Таким людям врач порекомендовала отдать предпочтение протертым блюдам из куриного мяса — котлеткам или тефтелям.

Терапевт также назвала не менее вкусную, но более полезную альтернативу жареной курице.

— Курица-гриль — компромиссный вариант приготовления птицы, потому что в этом случае она жарится без добавления жира. А во время термической обработки лишний подкожный жир вытапливается, — добавила Чернышова.

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