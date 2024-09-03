В России растет заболеваемость COVID-19, вместе с этим увеличилось число случаев госпитализации пациентов и тяжелых случаев протекания болезни, пишет «Фонтанка». Новую волну связывают с распространением варианта FLiRT. Эксперты рассказали изданию, что к факторам риска врачи относят пожилой возраст и ряд хронических заболеваний. Среди них диабет, астма, артериальная гипертензия и ожирение.

Кроме того, большой риск заразиться людям с иммуносупресией — угнетением иммунитета. Это состояние может быть вызвано, например, лечением онкологического заболевания, трансплантацией или ВИЧ-инфекцией.

Желательно, чтобы пациенты с факторами риска обращались к врачу при первых симптомах заболевания, — подчеркнул аллерголог-иммунолог Иван Скороходов.

Как добавил иммунолог Николай Крючков, если принять противовирусные препараты в первые пять дней после появления симптомов, то риски тяжелого течения кардинальным образом снижаются. Но это должно быть сделано по назначению врача, подчеркнул он.

Ранее кандидат медицинских наук Иван Коновалов сообщил, что штамм коронавируса FLiRT не вызывает тяжелых последствий. По его словам, обычно людям, которые заражаются этим типом COVID-19, ставят диагноз «ОРВИ».