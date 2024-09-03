Хирург: лечение сколиоза важно начать вовремя

Сколиоз у детей – весьма распространенное заболевание. Поэтому важно его вовремя начать лечить. Об этом рассказал врач-хирург Алексей Безрукавый, сообщает радио Sputnik.

«Тяжелые школьные рюкзаки, неправильная осанка за партой, излишние растяжки на уроках физкультуры, плохая поза во время сна или несбалансированное питание – ничего из этого не может быть убедительной причиной сколиоза. Причины сколиоза до сих пор не до конца ясны. Но в этом точно замешан гормональный, генный или физический компонент», – уточнил эксперт.

По его мнению, лечение сколиоза можно начинать уже в младенческом возрасте. Тогда шансы на успешный результат повысятся. Ведь если недуг не лечить, то он может спровоцировать проблемы с сердцем и легкими, заключил Алексей Безрукавый.