В Минздраве планируют провести аукцион на вакцину против полиомиелита

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава планирует переобъявление аукциона на вакцину против полиомиелита, которая закупалась в 2024 году, исходя из итоговых закупок в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

"Закупка данной вакцины в 2024 году производилась в соответствии с требованиями законодательства - по цене за дозу, которая сложилась по результатам закупок в 2023 году. В связи с перерегистрацией предельной отпускной цены на вышеуказанную вакцину ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава запланировано переобъявление аукциона", - говорится в сообщении.

По данным Росздравнадзора, отмечается устойчивый ввод в оборот отечественных вакцин от полиомиелита "Полиоваксин" и "Бивак полио".

"В 2024 году ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России заключен государственный контракты на поставку вакцины для профилактики полиомиелита (инактивированная) в количестве 400 тыс. доз, поставка осуществлена до 15.07.2024", - пояснили в пресс-службе.

По состоянию на 2 сентября 2024 года запас вакцины в субъектах РФ для профилактики полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок составляет 6,8 месяца, обеспеченность медорганизаций - 3,4 месяца.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что по информации с сайта госзакупок, ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава не смогло приобрести вакцину против полиомиелита для национального календаря профилактических прививок. По итогам аукциона, который состоялся 30 августа, с начальной ценой 552 млн рублей на препарат не было подано заявок. Аналогичная ситуация в этом году была ранее.