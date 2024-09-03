Признаки высокого уровня гормона стресса в организме

Кортизол — гормон стресса, и обычно он имеет плохую репутацию. Тем не менее он помогает регулировать уровень воспаления в организме, отвечает за иммунитет, обмен веществ, кровяное давление, уровень сахара в крови, цикл сна и бодрствования. Но когда его становится слишком много, это может быть опасно для здоровья.

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Существует несколько потенциальных симптомов высокого уровня кортизола в организме.

Нарушенный сон. Это может быть неспособность заснуть, засыпание и пробуждение посреди ночи.

Физические изменения. У людей с высоким уровнем кортизола часто встречаются увеличение веса на лице и животе, чрезмерный рост волос, жировая прослойка между плечами, фиолетовые растяжки на животе.

Повышенная раздражительность. Например, вы можете часто срываться на людях или остро реагировать на пролитый кофе.

Тяга к сладкой, солёной и жирной пище. Это может быть способом организма справиться с дискомфортном.

Усталость и головные боли. Ещё один признак — ощущение слабости в руках и ногах (особенно в верхней части рук и бёдрах).

Высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, слабые кости. Они тоже могут указывать на повышенный уровень гормона стресса.

К распространённым причинам высокого уровня гормона стресса относятся:

хронический стресс (в этом случае уровень кортизола остаётся повышенным);

хроническое злоупотребление алкоголем, депрессия и тревожность;

синдром Кушинга (это состояние развивается из-за высокого уровня гормона стресса в течение длительного времени; оно может привести к потере костной массы, высокому кровяному давлению, диабету 2 типа).

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