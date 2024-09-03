Названы признаки высокого уровня гормона стресса в организме
Кортизол — гормон стресса, и обычно он имеет плохую репутацию. Тем не менее он помогает регулировать уровень воспаления в организме, отвечает за иммунитет, обмен веществ, кровяное давление, уровень сахара в крови, цикл сна и бодрствования. Но когда его становится слишком много, это может быть опасно для здоровья.
Существует несколько потенциальных симптомов высокого уровня кортизола в организме.
Нарушенный сон. Это может быть неспособность заснуть, засыпание и пробуждение посреди ночи.
Физические изменения. У людей с высоким уровнем кортизола часто встречаются увеличение веса на лице и животе, чрезмерный рост волос, жировая прослойка между плечами, фиолетовые растяжки на животе.
Повышенная раздражительность. Например, вы можете часто срываться на людях или остро реагировать на пролитый кофе.
Тяга к сладкой, солёной и жирной пище. Это может быть способом организма справиться с дискомфортном.
Усталость и головные боли. Ещё один признак — ощущение слабости в руках и ногах (особенно в верхней части рук и бёдрах).
Высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, слабые кости. Они тоже могут указывать на повышенный уровень гормона стресса.
К распространённым причинам высокого уровня гормона стресса относятся:
- хронический стресс (в этом случае уровень кортизола остаётся повышенным);
- хроническое злоупотребление алкоголем, депрессия и тревожность;
- синдром Кушинга (это состояние развивается из-за высокого уровня гормона стресса в течение длительного времени; оно может привести к потере костной массы, высокому кровяному давлению, диабету 2 типа).
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