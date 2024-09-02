Врач назвал один из самых опасных видов алкоголя

Водка — далеко не самый полезный продукт, злоупотребление которым грозит серьезными проблемами со здоровьем, рассказал эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. Об опасности этого напитка он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

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Врач назвал водку одним из наиболее опасных видов алкоголя, поскольку содержание этилового спирта в ней крайне высокое. Из-за этого водка оказывает разрушающее влияние на организм и вызывает алкогольную зависимость.

«Из-за употребления этилового спирта под ударом оказывается большая часть организма, включая нервную систему, сердце, печень, иммунитет, почки. Сильно возрастает риск инфаркта и инсульта», — объяснил Сикорский.

Эндокринолог подчеркнул, что нет безопасной дозы водки. По его словам, закуска или разбавление напитка соками не делают его полезнее, так как вред от этилового спирта все равно остается.

«Более того, в сочетании с едой вред от водки может даже вырасти, так как зачастую в качестве закуски люди употребляют продукты с высоким содержанием жиров, что чревато ожирением, язвой желудка, циррозом печени и заболеваниями поджелудочной железы», — Олег Сикорский, эндокринолог.

В заключение Сикорский предостерег от покупки дешевой, некачественной водки, так как в этом случае возрастает риск употребления суррогатной продукции. Такой продукт может привести даже к летальному исходу, отметил врач.

Ранее хирург Александр Умнов назвал смертельно опасную для человека дозу водки. Он предупредил, что опасность для жизни может наступить в том случае, если человек выпьет за час литр водки.