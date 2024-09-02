Стоматолог рассказал, чем опасны фальшь-брекеты

Современные брекеты не только исправляют прикус, но и стали модным аксессуаром. Однако многие молодые люди устанавливают фальшивые брекеты, не задумываясь о последствиях.

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Игорь Блюмкин, стоматолог и хирург-имплантолог, предупреждает о серьезных рисках, связанных с использованием фальшивых брекетов.

Он отметил в беседе с aif.ru, что они могут привести к травмам десен и слизистой оболочки, отравлению токсичными материалами, необратимому повреждению зубов, инфекциям, аллергическим реакциям, удушью и проблемам с гигиеной полости рта.

Настоящие ортодонтические брекеты изготавливаются из безопасных материалов и фиксируются квалифицированными специалистами. Они могут помочь в исправлении прикуса и сохранении здоровья полости рта, подчеркнул стоматолог.

Если вы хотите сохранить красивую и здоровую улыбку, то следует регулярно посещать стоматолога и следовать его рекомендациям, заключил Блюмкин.

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