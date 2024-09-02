Врачи спасли мужчину, который четыре года дышал одним легким

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского успешно прооперировали пациента, которому было трудно дышать из-за травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

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По информации института, мужчина четыре года терпел сильную физическую усталость и одышку, не понимая, откуда появились симптомы.

«Началось все с травмы, полученной в 2020 году. Мужчина поскользнулся и упал на левую сторону. Тогда пациент не обратил внимания на этот случай. Когда дышать стало практически невозможно, обратился в Склиф. Здесь пациенту провели все необходимые диагностические процедуры: КТ, УЗИ, проверили функции внешнего дыхания. Врачи выяснили – причиной затрудненного дыхания стала именно та, уже забывшаяся пациенту травма четырехлетней давности. Из-за сильного ушиба левая сторона диафрагмы истончилась, а ее купол стал подниматься вверх, пережимая легкое», – говорится в публикации.

Как добавили в медучреждении, пациент выписан домой в стабильном состоянии.