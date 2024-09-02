В домашней аптечке может находиться множество лекарств на все случаи жизни. Однако важно помнить, что у препаратов есть свой срок годности, после которого их прием может стать почти бессмысленным и даже опасным. Что нужно делать с лекарствами, срок годности которых истек, и что с ними происходит, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина.

Эксперт объяснил, что все написанное в инструкции лекарства является строгим законом, и дата, до которой его можно применять, — не исключение. К примеру, если срок годности препарата указан до июня 2024 года — значит, его уже нельзя принимать в июле и позднее. Но если указана четкая дата (например, 20 июня), то лекарство можно использовать до конца месяца.

«Если два–три лишних дня препарат хранился в должном месте и при требуемых условиях, если нет признаков нарушения целостности его упаковки — его срок действия можно спокойно продлить еще на день–два, но не более. Такое допустимо, если лекарство нужно, а ситуация безвыходная», — рассказал врач.

Если же условия хранения препарата нарушены, то нет никакой гарантии, что он даст необходимый эффект, добавил Кондрахин. Однако бояться, что такое лекарство навредит здоровью, не нужно.

«Любой препарат проходит различные химические исследования в лабораторных условиях на предмет токсичности. Поэтому, скорее всего, мы просто не получим тот эффект, который от него ожидали. Если человек принимает лекарства, а действия от них нет, это может быть не очень приятно», — заключил терапевт.

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