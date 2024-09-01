Анализ на гепатит С включили в медосмотры

Россияне старше 25 лет раз в 10 лет будут сдавать анализы на антитела к гепатиту С. Этот тест, согласно приказу Минздрава России, включен в общий клинический анализ крови, который все мы обязательно сдаем во время диспансеризации или профосмотра. Приказ Минздрава России вступил в силу 30 августа 2024 года.

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В августе этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" выделяется федеральная программа по борьбе с хроническими гепатитами. Это не случайно: Россия входит в десятку стран, где широко распространены гепатиты В и С. Официально у нас сейчас около 600-700 тыс. человек, зараженных вирусом гепатита С, но на самом деле их может быть в 4-5 раз больше: инфекция долгое время протекает скрыто, а потому диагноз часто ставится случайно, например, когда пациента готовят к плановой операции.

Хорошая новость в том, что в последние несколько лет гепатит С стал полностью излечим (в отличие от гепатита В и ВИЧ, где заболевшие вынуждены находиться на пожизненной терапии). Инновационные противовирусные лекарства в большинстве случаев полностью справляются с инфекцией - пациенты выздоравливают. По данным минздрава, в 2023 году прошли курс лечения от гепатита C и выздоровели 34 тысячи человек, а к 2030 году излечиться должны в 10 раз больше - около 334 тысяч пациентов.

Вот почему так важно обследоваться, ведь речь идет о смертельно опасных инфекциях. Гепатиты В и С отчасти напоминают ВИЧ. Они так же развиваются долго и незаметно, но в конце концов приводят к циррозу и раку печени.

К 2030 году, сообщил глава минздрава, скрининг охватит 67,6 млн человек, то есть почти половину россиян - и, конечно, такое стало возможно только потому, что обследование включили в программу диспансеризации.

При этом за последние годы в России произошли важные положительные сдвиги в оказании помощи таким больным, и это отметил журнал Lancet. В опубликованном недавно обзоре наша страна названа в числе тех, где видны значимые успехи в борьбе с вирусными гепатитами. Более того, на государственном уровне поставлена задача полностью их элиминировать.

С гепатитом В ситуация проще: от этой инфекции есть эффективная вакцина. После того, как прививку включили в Национальный профилактический календарь, распространение вируса сразу же пошло на убыль. Сейчас от гепатита В вакцинируют 95% детей. Что касается гепатита С, тут главное достижение - возможность современной терапии. Но такие схемы лечения имеют высокую стоимость, хотя большое их достоинство - лечение занимает только два месяца, всю жизнь лекарства принимать не надо.

"На государственном уровне поставлена задача полностью победить вирусные гепатиты".

С 2023 года лечение гепатита С вошло в базовую программу госгарантий, а с этого года введены нормативы охвата лечением, то есть регионы обязали расширять круг пациентов, получающих современную терапию. А с детьми этот вопрос уже полностью решен: лечением обеспечивают всех без исключения, препараты для них закупает Фонд "Круг добра".