Чем опасен дефицит кальция в организме женщины после 50 лет

В пожилом возрасте многие женщины страдают из-за нехватки кальция в организме. Это может привести к различным серьезным заболеваниям. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, как восполнить дефицит кальция после 50 лет.

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По его словам, после 40–45 лет организм женщины начинает хуже удерживать кальций и теряет его из-за снижения уровня эстрогенов.

«Кальциевый обмен построен на гормональном статусе женщины. Он закладывается с тем условием, что будут беременности. Много кальция тоже не должно быть в организме — важен баланс. Но со временем он становится хуже, усвояемость и количество данного химического элемента снижаются», — сказал он.

Специалист отметил, что существует метод, который позволяет определить уровень кальция в организме.

«Для того чтобы определить уровень кальция в организме, необходимо сделать денситометрию. Этот метод позволяет посмотреть плотность костной ткани. Если исследование показывает, что необходимые параметры выходят за пределы нормы, то нужно корректировать кальциевый обмен», — говорит Кондрахин.

Важно понимать, что такое нарушение связано и с изменением магниевого обмена. Нехватка магния приводит к вымыванию кальция из организма. Такое же действие оказывает витамин D3. Он необходим для усвоения кальция.

«Если у человека в норме данные показатели, но уровень кальция ниже нормы, то это свидетельствует о нарушениях усвоения кальция. Нужно включить в рацион молочные продукты или скорлупу яйца», — считает он.

Терапевт предупредил, что если уровень кальция находится на критически минимальной отметке, включение в рацион данных продуктов не поможет.

«Нужно подключать специальные препараты. На сегодняшний день их существует огромное количество», — рассказал Кондрахин.

Если в организме женщины после 50 лет не хватает кальция, могут появиться такие заболевания, как:

Остеопороз;

Нарушения паращитовидных желез;

Воспаление кишечника;

Нарушение кислотности желудка.

Помимо этого, важно понимать, что человек теряет кальций, когда начинает меньше двигаться, объяснил терапевт.

«Когда мы двигаемся, кости получают нагрузку, идет обратная связь, и организм анализирует информацию о том, что нужно увеличить объем кальция. Важно заниматься умеренными физическими нагрузками, тогда будет хороший эффект. А если человек проводит большую часть времени в положении сидя или лежа, то нагрузка на кость минимальна и кальций будет постепенно уходить из организма», — подытожил он.

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