В Сургуте врачи удалили 12-летней девочке огромную опухоль яичника

Новообразование было размером в 30 сантиметров и содержало в себе восемь литров жидкости. Оперативное вмешательство было успешным. Ребёнок восстанавливается под наблюдением докторов.

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В Центре охраны материнства и детства ХМАО хирурги-гинекологи с помощью мини-лапаротомии удалили у 12-летней девочки огромную опухоль. Ребёнок жаловалась на боли в животе. Родители водили её к педиатру и показывали разбухший живот, но врач сослалась на повышенный аппетит девочки.

А вот в Сургутском окружном клиническом центре врачи обнаружили огромное опухолевидное образование яичника. Опухоль, как рассказала руководитель центра Лариса Белоцерковцева, занимала всю брюшную полость и давила на соседние органы.

Хирурги успешно провели щадящую операцию, удалили опухоль и сохранили репродуктивную функцию. Девочка быстро восстанавливается.

В Ростове-на-Дону врачи прооперировали новорождённого с опухолью, которая весила больше, чем младенец. А в Челябинске хирурги удалили из мозга 12-летнего ребенка опухоль с личинками паразита эхинококка.