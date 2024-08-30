Чем может быть опасен гормональный сбой

Гормоны – биологически активные вещества, вырабатываемые железами внутренней секреции. Они участвуют в обеспечении нормального течения чуть ли не всех процессов в теле человека. Выработка гормонов – отлаженный процесс, находящийся в балансе. В зависимости от процессов, происходящих в теле женщины, – фазы цикла, состояния здоровья, физической нагрузки, испытываемого стресса и многих других факторов – концентрация вырабатываемых гормонов может увеличиваться или уменьшаться. Что может вызвать гормональный сбой, изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

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«Порой система регуляции дает сбой, нормальная выработка гормонов нарушается. Это может происходить по самым разным причинам. Одна из них – аутоиммунные процессы, приводящие к разрушению тканей желез внутренней секреции», – рассказала специалист и привела в пример аутоиммунный тиреоидит, при котором щитовидная железа разрушается, а выработка ее гормонов снижается.

Вызывать гормональный сбой могут и образ жизни, эмоциональные нагрузки, прием некоторых лекарств, объясняет врач. Заметить сразу гормональный сбой и обнаружить его причины может быть не просто. На начальных этапах организм неплохо справляется, компенсируя нехватку или избыток гормонов. Но ресурсы организма не безграничны. На дисбаланс могут указать не только набор веса или резкое похудение, но и повышенная эмоциональность, чрезмерная усталость, сильная сонливость и другие нарушения сна, а также снижение или повышение либидо, проблемы с менструальным циклом.

Появление этих симптомов и их присутствие несколько недель или даже месяцев – вне зависимости от образа жизни – повод для обследования. Обратиться можно к терапевту, который направит к профильному специалисту, например, эндокринологу. Среди исследований, которые назначаются в таких случаях – УЗИ, а также анализы на гормоны. Можно сдать комплексный анализ Гормональный профиль.

Терапия зависит от того, какое именно нарушение привело к гормональному сбою. Часто пациентам назначают гормональные препараты, лечение которыми, к сожалению, охотно проходят далеко не все, указала Ольга Малиновская. Однако игнорирование терапии может обернуться серьезными последствиями: существенным ухудшением качества жизни, чрезмерным набором веса, развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и многих других заболеваний, подытожила специалист.