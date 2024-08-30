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Белый налёт на языке: доктор рассказал, о каком заболевании говорит симптом

Белый налёт на языке может свидетельствовать о заболевании печени. Об этом «Клопс» рассказала калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.

Белый налет на языке: о каком заболевании говорит симптом
© РИА Новости

На проблемы в работе органа указывают не только изменение цвета языка, но и сильный зуд, сразу обратила внимание доктор.

«При этом противоаллергические препараты не помогут избавиться от неприятного состояния», — подчеркнула терапевт.

Существуют и другие важные симптомы, говорящие, что пора посетить врача и проверить печень.

На что следует обратить внимание:

  • пожелтела или покраснела кожа;
  • потливость, запах пота резкий;
  • угри и другие высыпания на коже;
  • приступы изжоги и тошноты;
  • боль в правом боку;
  • запор или диарея;
  • повысилась утомляемость.

Заболевание печени можно определить по походам в туалет, отметила Белоусова.

«Кал будет с жирным блеском, как будто в нём содержится мыло. Также на патологию укажет и его цвет: светлый или совсем белый», — предупредила терапевт.
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