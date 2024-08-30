Белый налет на языке: о каком заболевании говорит симптом

Белый налёт на языке: доктор рассказал, о каком заболевании говорит симптом
Белый налёт на языке может свидетельствовать о заболевании печени. Об этом «Клопс» рассказала калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.
На проблемы в работе органа указывают не только изменение цвета языка, но и сильный зуд, сразу обратила внимание доктор.
«При этом противоаллергические препараты не помогут избавиться от неприятного состояния», — подчеркнула терапевт.
Существуют и другие важные симптомы, говорящие, что пора посетить врача и проверить печень.
На что следует обратить внимание:
- пожелтела или покраснела кожа;
- потливость, запах пота резкий;
- угри и другие высыпания на коже;
- приступы изжоги и тошноты;
- боль в правом боку;
- запор или диарея;
- повысилась утомляемость.
Заболевание печени можно определить по походам в туалет, отметила Белоусова.
«Кал будет с жирным блеском, как будто в нём содержится мыло. Также на патологию укажет и его цвет: светлый или совсем белый», — предупредила терапевт.