Белый налет на языке: о каком заболевании говорит симптом

Белый налёт на языке может свидетельствовать о заболевании печени. Об этом «Клопс» рассказала калининградский врач-терапевт Яна Белоусова.

На проблемы в работе органа указывают не только изменение цвета языка, но и сильный зуд, сразу обратила внимание доктор.

«При этом противоаллергические препараты не помогут избавиться от неприятного состояния», — подчеркнула терапевт.

Существуют и другие важные симптомы, говорящие, что пора посетить врача и проверить печень.

На что следует обратить внимание:

пожелтела или покраснела кожа;

потливость, запах пота резкий;

угри и другие высыпания на коже;

приступы изжоги и тошноты;

боль в правом боку;

запор или диарея;

повысилась утомляемость.

Заболевание печени можно определить по походам в туалет, отметила Белоусова.