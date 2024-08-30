Терапевт перечислила тревожные симптомы у вейперов

Повышенное слюноотделение и сухость во рту должны насторожить вейперов, предупредила врач-терапевт Наталья Просянникова в беседе с aif.ru. По ее словам, эти симптомы свидетельствуют о повреждении систем организма.

Повышенное слюноотделение и сухость во рту — это реакция организма на тяжелые металлы. Аэрозоли электронных сигарет содержат никель и свинец, которые повреждают не только дыхательную, но и нервную, эндокринную, пищеварительную, сердечно-сосудистую и выделительную системы, — подчеркнула врач.

Она добавила, что образующийся при курении вейпов или электронных сигарет пар включает в себя более трех десятков видов опасных веществ. Например, пропиленгликоль накапливается в организме и приводит к аллергии, нарушению функций почек и печени, нагноениям. А во время термического разложения пропиленгликоля и глицерина повреждаются дыхательные органы и центральная нервная система.

Курение вейпов может также инициировать мутагенные процессы в организме, подытожила Просянникова.

Ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин предупредил: заболевание EVALI, симптомы которого схожи с коронавирусной инфекцией, грозит исключительно тем, кто курит вейпы. Специалист уточнил, что болезнь поражает легкие. По его словам, все пациенты, которые сталкиваются с этим заболеванием, имеют в анамнезе курение электронных сигарет.