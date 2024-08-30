Невролог назвала ранний признак деменции

Первыми симптомами деменции являются нарушение кратковременной памяти и неряшливость, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Ольга Зинчева. По ее словам, на поздней стадии болезнь может привести к полному распаду личности, поэтому важно обратить внимание на ранние знаки.

Первым симптомом является снижение кратковременной памяти. Пациенты начинают забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей, не помнят последние события, привычные маршруты и действия (например, чистить зубы, дорогу к дому), — пояснила врач.

Зинчева добавила, что в начале заболевания у человека можно заметить депрессивное состояние. Кроме того, он становится более тревожным и подозрительным.

Другим характерным симптомом деменции является неопрятность — пациенты забывают элементарные правила гигиены, перестают следить за внешним видом, путают распорядок дня и дел», добавила врач.

По словам специалиста, на приеме врач проводит необходимые тесты и только потом назначается лечение. Зинчева также напомнила, что лучшее лечение — это тренировка когнитивных функций и здоровый образ жизни.

Ранее невролог, нейропсихиатр Арман Фешараки-Заде сообщила, что потеря зрения оказалась одним из новых необычных факторов риска развития деменции. Еще одним фактором является высокий уровень холестерина после 40 лет. По словам невролога, глаза являются основным органом чувств, позволяющим человеку воспринимать окружающий мир.