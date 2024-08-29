Как «легкое» курение до беременности влияет на плод

О вреде курения во время беременности известно давно — среди возможных осложнений риск преждевременных родов, низкий вес малыша при рождении, задержка роста плода и не только. Но даже пара сигарет, выкуренных до беременности, могут повлиять на здоровье новорожденного, считают китайские ученые. Они проанализировали данные более 12 миллионов матерей, родивших в США в период с 2016 по 2019 год. Женщин просили сообщить о случаях курения не только во время беременности, но и за 3 месяца до нее. Результаты были опубликованы Journal of Epidemiology & Community Health.

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Ученые проследили, насколько часто возникают серьезные проблемы со здоровьем у новорожденных: такие как сложности с дыханием, требующие применения аппарата искусственной вентиляции легких, госпитализация в отделение интенсивной терапии, судороги или серьезные неврологические симптомы. Если мать курила непосредственно перед беременностью, риск возникновения у новорожденного более чем одной такой проблемы был на 27% выше. В случае курения во время беременности риск был уже на 31-32% выше.

Имела значение и интенсивность курения. Если одна-две сигареты в день до беременности повышали риск возникновения вышеперечисленных состояний на 16%, то если будущая мама выкуривала примерно пачку в день и более — риск был на 31% выше.

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