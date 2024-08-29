Правда ли, что фтор в зубной пасте вреден для здоровья

Когда-то считалось, что фтор вызывает рак костей, но подтверждений эта теория так и не нашла. Современные тиктокеры не стали заходить в обвинениях так далеко и ограничились предостережениями о токсичности фтора. Но так ли это на самом деле?

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«Фтор — это природный минерал, который имеет решающее значение для здоровья наших зубов, поскольку помогает предотвратить разрушение эмали и снижает риск возникновения кариеса», — объяснила доктор Шерилин Пеццулло, доцент стоматологического колледжа Нью-Йоркского университета.

Не случайно вещество содержится в большинстве зубных паст.

Хотя фтор на самом деле может быть токсичным при попадании в организм, по словам специалистов, в зубных пастах содержится безопасное его количество для взрослых.

«Итак, вы получаете деминерализацию за счет кислот, а затем реминерализацию за счет фтора. Не существует другого элементарного вещества, которое бы в той же степени реминерализовало поверхность зуба. И это доказано десятилетиями», — отметил доктор Говард Поллик, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Если вы решите использовать зубную пасту без фтора, эксперт советует «строго ограничить потребление сахара». Иногда стоматолог может советовать отказаться от фторсодержащих средств, если заметит симптомы передозировки в виде белых, желтых или коричневых пятен на зубах. Избыток фтора обычно связан с высоким содержанием минерала в питьевой воде, а в случае с детьми — также если ребенок регулярно проглатывает зубную пасту.