Врач: cмертность от рака снижается на фоне роста онкозаболеваемости

При участившихся случаях диагностики онкологии у россиян общая смертность от рака в стране снижается, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, члена-корреспондента РАН, президента Противоракового общества России Давида Заридзе.

По его словам, у мужчин чаще всего встречается рак предстательной железы: с 1990 года заболеваемость им выросла в шесть раз. И здесь не последнюю роль играет скрининг РПЖ, который выявляет новообразования. Соответственно, смертность от РПЖ не растет с 2015 года — именно за счет обнаружения болезни на ранней стадии.

Что касается женщин, у них в основном диагностируют рак молочной железы, яичника, шейки матки. При этом смертность при этих типах онкологии также стабильна или снижается. Как правило, риск рака груди возрастает при избыточной массе тела, употреблении алкоголя, при поздних первых родах, отказе от грудного кормления, раннем менархе и поздней менопаузе, а рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека, отмечает эксперт ТАСС.

Также в России и во всем мире уменьшается смертность от рака желудка. Этот процесс начался еще полвека назад: улучшение жилищных условий, совершенствование методов хранения продуктов и увеличение доли овощей и фруктов в рационе снизили инфицированность бактерией helicobacter pillory. В свою очередь снижение концентрации канцерогенов в табаке уменьшило число смертей от рака легкого и других форм рака.

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