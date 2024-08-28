Названы половые инфекции, от которых не защищают средства контрацепции

Считается, что презерватив может защитить от всех инфекций, передающихся половым путём (ИППП), — этот миф развеяла эксперт. Акушер-гинеколог и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк объяснила, какие заболевания могут передаваться даже при использовании этого средства контрацепции.

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Близнюк объяснила, что сифилис может передаваться не только через половой контакт, но и через поцелуи, предметы личной гигиены, микроповреждения кожи и слизистых оболочек. Например, может привести к инфицированию использование зубочистки с остатками заражённой крови.

Также презерватив не обеспечивает защиту от генитального герпеса. Вирус, вызывающий это заболевание, распространяется через жидкость из пузырьков, которые могут появляться в области половых органов.

Елена Близнюк добавила, что барьерная контрацепция неэффективна и при контакте с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Множество его штаммов передаются при непосредственном контакте с инфицированной кожей.

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