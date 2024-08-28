Диетолог Гинзбург перечислил витамины, необходимые женщинам и мужчинам после 50 лет

После 50 лет в мужском и женском организме активно начинают происходить возрастные изменения и дебютируют хронические недуги. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие витаминные комплексы позволят оттянуть старость и развитие некоторых болезней.

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По словам доктора медицинских наук, директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга, список витаминов после 50 лет универсален.

— И для женщин, и для мужчин, которые перешагнули через эту возрастную черту, перечень идентичен, — заверил медик.

Итак, в качестве основных диетолог выделил витамины:

D3;К2;В9;В12.

Все эти витамины являются антивозрастными, защищают головной мозг от депрессии, а скелет и кости — от остеопороза. Кроме того, они препятствуют развитию онкологических заболеваний, отметил врач.

— Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12, — уточнил Гинзбург.

Аскорбиновая кислота, по словам медика, в любом возрасте поддерживает иммунитет, стимулирует синтез коллагена, что тоже является профилактикой старения кожи и сосудов. По этой причине есть смысл и ее принимать. Причем не только людям после 50 лет, но и 40-летним.

Параллельно с приемом этих средств нужно не забывать о переходе на более полезный и сбалансированный рацион питания, в котором есть природные витамины и минералы, добавил Гинзбург.