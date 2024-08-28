Врачам удалось спасти разрезанную пополам кисть пациентки

Девушка получила жуткую травму во время работы за станком на деревообрабатывающем предприятии. Хирурги собирали кисть пациентки семь часов.

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Врачи НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена спасли пациентку от ампутации кисти после жуткой травмы на производстве.

Несчастный случай с 28-летней девушкой произошел на прошлой неделе во время работы за станком на деревообрабатывающем предприятии. Оборудование буквально разрезало кисть пострадавшей пополам.

В тяжелейшем состоянии девушка попала в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. После оказания экстренной помощи пациентку перевели в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена, где хирурги семь часов боролись за руку пострадавшей.