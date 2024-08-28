Врачам удалось спасти разрезанную пополам кисть пациентки

Врачам из Петербурга удалось спасти разрезанную пополам кисть пациентки
Девушка получила жуткую травму во время работы за станком на деревообрабатывающем предприятии. Хирурги собирали кисть пациентки семь часов.
Врачи НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена спасли пациентку от ампутации кисти после жуткой травмы на производстве.
Несчастный случай с 28-летней девушкой произошел на прошлой неделе во время работы за станком на деревообрабатывающем предприятии. Оборудование буквально разрезало кисть пострадавшей пополам.
В тяжелейшем состоянии девушка попала в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. После оказания экстренной помощи пациентку перевели в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена, где хирурги семь часов боролись за руку пострадавшей.
Благодаря слаженным действиям врачей всех задействованных медицинских учреждений, девушке удалось спасти кисть. Операция прошла успешно, пациентка переведена в палату для дальнейшего наблюдения и чувствует себя хорошо, — рассказали в медицинском центре.