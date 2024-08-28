Стало известно, какие качества докторов ценят россияне

Большинство российских пациентов ценят внимательность и вежливость доктора, говорится в пресс-релизе «Яндекс Поиска». Аналитики компании изучили более 1,25 млн отзывов в карточках врачей в поиске «Яндекса». Кроме того, для жителей страны важны умение врача доступно объяснять диагноз и этапы лечения, а также отсутствие лишних, по их мнению, анализов и лекарств.

Пациенты особенно часто заявляют о готовности порекомендовать врача в отзывах на мануальных терапевтов и психотерапевтов. Больше всего сожалений об увольнении или переходе доктора в другую клинику — в отзывах на гинекологов, неврологов и терапевтов. А в отзывах на хирургов и онкологов чаще, чем в других, встречаются эмоциональные благодарности и добрые пожелания специалистам, — сообщили в компании.

Ранее россияне назвали внимание, память и усидчивость главными навыками для ребенка перед началом учебы в школе. Также в топ-5 необходимых навыков вошли развитый словарный запас с 62% голосов и логическое мышление, о котором заявили 59% респондентов. Кроме того, исследование показало, что родители активно используют цифровые ресурсы для дополнительного развития навыков у своих детей.