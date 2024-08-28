В РФ зафиксировано превышение уровня заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в настоящее время больше среднемноголетнего значения в РФ на 13%. Усиление мониторинговых исследований повысило выявляемость случаев заболевания, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. <…> Важным фактором увеличения выявляемости является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах России, в группе риска находятся лица с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста.

В пресс-службе ведомства добавили, что фактором роста количества комаров - переносчиков заболевания являются теплые погодные условия.

"Потепление климата способствует увеличению ареала обитания комара, способного переносить лихорадку - сегодня они встречаются в Центральной части России и Поволжье", - отметили там.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в качестве мер профилактики заболевания рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, находясь на природе, и размещать на окнах москитные сетки.

Лихорадка Западного Нила - это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками болезни являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. В редких случаях развивается воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов. Возбудитель заболевания - вирус лихорадки Западного Нила - встречается в различных регионах на всех континентах. В странах южной Европы риск заразиться этим вирусом в летнее время существует уже давно.