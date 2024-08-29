Названы повседневные привычки, убивающие почки

Некоторые повседневные привычки могут оказать серьезное воздействие на здоровье. Так, излишки соли в рационе приводят к повышению артериального давления и негативно сказываются на почках. Об этом сообщила врач-нефролог Танзила Сагова.

— Высокое давление является одной из основных причин хронической болезни почек. ВОЗ рекомендует употреблять не больше 2000 миллиграммов натрия в день, а это меньше 5 граммов соли. Продукты, которые мы едим, уже содержат соль в составе, — рассказала она РИАМО.

Также некоторые пьют очень мало воды в течение дня. По словам врача, обезвоживание ухудшает кровоток в почках и увеличивает риск отложения солей и образования камней. Поэтому в день необходимо пить 30 миллилитров воды из расчета на один килограмм веса.

— Но надо помнить, что прием жидкости ограничен у лиц, которые страдают сердечной недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию программным гемодиализом, — отметила Сагова.

По ее словам, заболевания почек и мочевыводящих путей появляются чаще у людей, которые злоупотребляют алкоголем. При этом почкам вредит не только крепкое спиртное, но и пиво и энергетики.

Курение же вызывает сужение кровеносных сосудов и снижает приток крови к почкам. Это может привести к развитию хронической болезни почек.

Камни в почках могут образовываться из-за проблем с питанием. Об этом сообщила Танзила Сагова. Для предотвращения пагубных последствий нужно следить за рационом.