Доктор рассказал, как диета может представлять угрозу для здоровья

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева рассказала, что смена режима питания в ряде случаев может представлять угрозу для здоровья. О признаках возможной угрозы для организма во время диеты врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

© unsplash

Специалист напомнила, что снижать массу тела лучше под контролем диетолога, который предварительно назначит анализы, чтобы определить дефициты в организме.

«Чаще всего во время снижения массы тела мы перестаем есть ряд продуктов, которые очень важны. Например, у человека есть дефицит железа, но он начинает ограничивать себя в питании. Он практически не ест мясо, и дефицит железа усугубляется. Все это приводит к ухудшению самочувствия и замедлению процесса обмена веществ, поэтому даже с учетом ограничений в питании вес может не снижаться», — объяснила Табеева.

© unsplash

«Если человек постоянно ощущает чувство голода и желание спать, это повод насторожиться: эти сигналы организма говорят о том, что процесс снижения веса идет неправильно. Помните: во время эффективной диеты человек не должен быть постоянно голодным, питание должно быть нормальным и сбалансированным. А если он просыпается и засыпает с мыслями о еде, то что-то явно идет не так», — Камиля Табеева, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC).

Кроме того, неправильно подобранный режим питания может провоцировать повышенную возбужденность, раздражение, трудности с засыпанием и изменения в восприятии температуры, добавила врач. По ее словам, настороженность должно вызывать также ухудшение состояния кожи и волос.

«Если диета становится тяжелым бременем для человека, то даже если на каком-то этапе снижение веса произойдет, то, скорее всего, в долгой перспективе диета будет малоэффективной. Адекватная диета и план питания, которого можно придерживаться всю жизнь, должны гарантировать человеку стабильное состояние — без срывов и чувства голода», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее врач-диетолог Ксения Селезнева раскрыла опасность для организма популярной питьевой диеты, которая подразумевает потребление продуктов исключительно в жидком виде. По ее словам, несколько недель или даже месяцев в таком режиме — это серьезный стресс для организма, который вряд ли принесет пользу.