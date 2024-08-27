В России запустят производство препарата от оспы в 2025 году

В конце 2024 - начале 2025 в Новосибирске запустят производство отечественного лекарства от оспы

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Новосибирский институт органической химии, СО РАН, готовится к запуску производства первого в России противооспенного препарата «НИОХ-14». Разработанный совместно с ГНЦ «Вектор», препарат планируют начать выпускать в марте 2025 года. В институте уже создан опытный фармацевтический участок, осталось получить необходимые лицензии, что ожидается в декабре 2024 — январе 2025 года. Об этом сообщили представители института на форуме «Технопром-2024».

Проект по созданию опытного участка реализуется в рамках Инжинирингового центра НИОХ СО РАН с поддержкой индустриального партнёра. Вложения в проект составили около 30 миллионов рублей. Представитель института подчеркнула, что «НИОХ-14» не только эффективно борется с вирусами, но и усиливает действие вакцины от оспы, обеспечивая полную защиту от заболевания.

Разработчики препарата, среди которых главный научный сотрудник центра «Вектор» Сергей Щелкунов, отметили, что «НИОХ-14» нацелен на борьбу с ортопоксвирусами. Он блокирует появление новых вирусных частиц, что предотвращает развитие инфекции. Ранее в России не производилось ни одного препарата для лечения и профилактики натуральной оспы, что делает запуск «НИОХ-14» важным шагом в медицинской науке.