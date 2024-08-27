Названы признаки затяжного дефицита тестостерона у мужчин

Дефицит тестостерона у мужчин называется мужским гипогонадизмом. Затяжное снижение уровня гормона проявляется уменьшением мышечной массы и волосяного покрова на теле, а также приливами жара. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог сети клиник «Клиника Фомина» Артем Локтев.

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«Уменьшение мышечной массы и волосяного покрова на теле встречается реже, и может не проявляться более года или даже нескольких лет при снижении уровня тестостерона. Приливы жара возникают только при выраженном дефиците тестостерона и при быстром снижении его уровня. В основном дефицит проявляется неспецифическими симптомами, включая плохое настроение, нарушение сна, снижение работоспособности и либидо, эректильную дисфункцию, усталость», – рассказал Локтев.

По словам врача, развитие андрогенного дефицита может наступить в любом возрасте, однако распространенность гипогонадизма увеличивается по мере жизни, так как и в норме уровень тестостерона у мужчин постепенно снижается, но этот процесс не является резким и обычно продолжается до 80 лет.