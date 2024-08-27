Сиропы от кашля оказались источником сильной аллергии у детей

Сегодня в продаже есть специальные растительные суспензии и сиропы против кашля для детей. Однако они могут вызвать сильную аллергическую реакцию, рассказала «Газете.Ru» врач-отоларинголог СМ-Клиники Дарья Цап.

«Сиропы часто производят из растительных компонентов: экстрактов подорожника, плюща, тимьяна и так далее. Некоторые фитопрепараты действительно способны давать определенный противокашлевый эффект. Например, всем известный корень солодки. Однако растительные компоненты в сиропах способны стать причиной аллергической реакции, порой весьма мощной и непредсказуемой. Это важный момент, так как число детей с аллергиями постоянно растет», – отметила врач.

Стандартом в лечении кашля у детей сегодня считаются ингаляции, которые отоларингологи назначают гораздо чаще тех же сиропов. Растворы для ингаляций могут включать противокашлевые компоненты, антисептики и успокаивающие вещества для снятия раздражения. Дополнительно полезно будет задействовать промывания.