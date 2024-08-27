Дерматолог указала на главные причины непрекращающейся перхоти

Дерматолог назвала главные причины непрекращающейся перхоти
Дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с NEWS.ru объяснила, что кожа головы очень чувствительна и часто из-за проблем с ней возникает перхоть. Она может указывать на некоторые заболевания, утверждает эксперт. По ее словам, перхоть беспокоит при псориазе, себорейном дерматите, асбестовидном лишае, атопическом дерматите.
Шелушение кожи головы выглядит как перхоть. Состояние усугубляется при чрезмерно сухом воздухе в помещении. Также любой гормональный сбой и изменения в обмене веществ (беременность, отмена контрацептивов и других лекарств), вирусные заболевания зачастую становятся причиной себореи на фоне неверного ухода за кожей головы, — объяснила Жовтан.
Дерматолог также отметила, что редкое мытье волос при жирной коже может вызвать накопление кожного сала и развитие себорейного дерматита. При этом заболевании появляется обильное шелушение, беспокоит зуд и покраснение.
При таком типе кожи агрессивные компоненты шампуня способствуют дополнительному раздражению и вызывают аллергию в виде шелушения и сухой перхоти, — подчеркнула специалист.
Что касается людей с сухой и чувствительной кожей головы, то Жовтан рекомендовала им использовать бессульфатные шампуни, то есть с нейтральным рН 5,5 и мягким составом. Такие средства не пересушивают кожу.
Проблемы с кожей головы индивидуальны, меняются с течением времени или при смене погоды, при повышенных физических нагрузках и даже при окрашивании и неправильно подобранном шампуне. Средство, подошедшее вашему родственнику или знакомому, может оказаться вредным для кожи вашей головы, — добавила дерматолог.
Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что главной причиной облысения, или алопеции, у женщин является возникающая к 45–50 годам нехватка тестостерона и, как следствие, гидротестостерона, влияющего на рост волос. Он отметил, что причина потери волос у мужчин аналогичная.