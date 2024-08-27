Дерматолог указала на главные причины непрекращающейся перхоти

Дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с NEWS.ru объяснила, что кожа головы очень чувствительна и часто из-за проблем с ней возникает перхоть. Она может указывать на некоторые заболевания, утверждает эксперт. По ее словам, перхоть беспокоит при псориазе, себорейном дерматите, асбестовидном лишае, атопическом дерматите.

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Шелушение кожи головы выглядит как перхоть. Состояние усугубляется при чрезмерно сухом воздухе в помещении. Также любой гормональный сбой и изменения в обмене веществ (беременность, отмена контрацептивов и других лекарств), вирусные заболевания зачастую становятся причиной себореи на фоне неверного ухода за кожей головы, — объяснила Жовтан.

Дерматолог также отметила, что редкое мытье волос при жирной коже может вызвать накопление кожного сала и развитие себорейного дерматита. При этом заболевании появляется обильное шелушение, беспокоит зуд и покраснение.

При таком типе кожи агрессивные компоненты шампуня способствуют дополнительному раздражению и вызывают аллергию в виде шелушения и сухой перхоти, — подчеркнула специалист.

Что касается людей с сухой и чувствительной кожей головы, то Жовтан рекомендовала им использовать бессульфатные шампуни, то есть с нейтральным рН 5,5 и мягким составом. Такие средства не пересушивают кожу.

Проблемы с кожей головы индивидуальны, меняются с течением времени или при смене погоды, при повышенных физических нагрузках и даже при окрашивании и неправильно подобранном шампуне. Средство, подошедшее вашему родственнику или знакомому, может оказаться вредным для кожи вашей головы, — добавила дерматолог.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов сообщил, что главной причиной облысения, или алопеции, у женщин является возникающая к 45–50 годам нехватка тестостерона и, как следствие, гидротестостерона, влияющего на рост волос. Он отметил, что причина потери волос у мужчин аналогичная.